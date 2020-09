Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura fort à faire avec Draxler !

Publié le 7 septembre 2020 à 20h30 par Dan Marciano

Julian Draxler serait loin d’être satisfait par sa situation au PSG. Poussé vers la sortie, l’international allemand ne manque pas de courtisans, mais souhaiterait rejoindre un top club.

« L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regarder les sorties, c'est obligé. (…) Ce n’est pas simple de dire on veut ce joueur et de le prendre. Il faut s’adapter. (…) Quand sera le premier gros joueur ? On doit penser aux ventes, être un peu créatif. Mais on a déjà une équipe de très haut niveau » a déclaré ce dimanche Leonardo sur le plateau du CFC . Malgré sa puissance économique, le PSG ne peut échapper aux conséquences de la crise sanitaire notamment sur ses revenus. En délicatesse au niveau financier, le club parisien va chercher à dégraisser son effectif et plusieurs joueurs pourraient se diriger vers la sortie à l’instar d’Idrissa Gueye, d’Alphonse Areola ou encore de Julian Draxler. L’international allemand a vu son statut évoluer au fil des saisons et ne fait aujourd’hui plus partie des premiers choix de Thomas Tuchel.

Draxler mécontent des choix de Tuchel

Julian Draxler a vu son influence baisser notamment depuis l’arrivée de Neymar et Kylian Mbappé en 2017. Il faut dire que sur le front de l’attaque, Thomas Tuchel ne manque pas de choix et dispose de plusieurs solutions offensives. L’international allemand a fait les frais de cette concurrence et a occupé le banc à de nombreuses reprises cette saison. Cantonné à disputer des bribes de matches, Julian Draxler serait loin d’être satisfait par sa situation au PSG et l’aurait fait savoir à son entraîneur. Selon les informations de L’Equipe , le joueur se serait entretenu avec Thomas Tuchel juste après la finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet dernier afin de lui exprimer son mécontentement. Julian Draxler, qui n’était pas entré en jeu lors de cette rencontre, aurait demandé des explications au technicien qui avait préféré faire rentrer Pablo Sarabia, Ander Herrera et Leandro Paredes. Aujourd’hui, Julian Draxler est loin d’être indispensable au groupe parisien et pourrait bien quitter le PSG lors de ce mercato. D’autant que le milieu offensif disposerait d’une belle côte sur le marché.

