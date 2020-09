Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler fait une nouvelle annonce sur son avenir !

Publié le 7 septembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Si le PSG cherche à se renforcer sur ce mercato, certains joueurs sont poussés vers la sortie. C'est notamment le cas de Julian Draxler, qui s'est prononcé sur son avenir incertain.

Désireux de se renforcer, Leonardo a ciblé plusieurs recrues pour l'effectif du PSG. Et de l'autre côté de la balance, il devrait y avoir des départs cet été. Titularisé à seulement 11 reprises cette saison par Thomas Tuchel, Julian Draxler n'entre plus dans les plans du PSG. Et même son sélectionneur lui a récemment conseillé un départ. « Thomas Tuchel compte logiquement sur Neymar et Kylian Mbappé mais la question est de savoir si Paris le laissera partir. Il serait important pour Julian (Draxler) de faire un pas, il est à un âge (26 ans) où il doit jouer régulièrement. Cela l’aiderait probablement de manière décisive. Il peut toujours jouer à ce niveau mais vous savez aussi qu’il peut beaucoup mieux faire à Paris. Il est bon pour chaque joueur d’être actif semaine après semaine sur le long terme» , explique Joachim Löw.

« Si je savais quelque chose, je vous le dirais »