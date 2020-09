Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Longoria... McCourt reçoit un énorme conseil !

Publié le 9 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Nommé directeur du football de l'OM, Pablo Longoria aurait déjà quelques points de désaccord avec André Villas-Boas. Mais pour Alex Hayes, c'est bien le dirigeant espagnol qui doit avoir le dernier mot.

En mai dernier, Andoni Zubizarreta a quitté son poste de directeur sportif. Pour lui succéder, Jacques-Henri Eyraud a étudié plusieurs profils avant de nommer Pablo Longoria pour succéder au Basque dans un rôle plus élargi de directeur du football. Et ce dernier est déjà très actif en coulisse bien qu'il y aurait quelques désaccords avec André Villas-Boas au sujet du futur attaquant de l'OM. Et pour Alex Hayes, ancien vice-président de Lorient et ex-agent, c'est l'Espagnol qui doit avoir le dernier mot.

«Longoria doit conserver le pouvoir de décision»