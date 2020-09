Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des premières divergences entre Longoria et Villas-Boas ?

Publié le 8 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Suite à la nomination de Pablo Longoria au poste de « Head of Football » de l’OM, André Villas-Boas doit désormais travailler avec l’Espagnol pour le recrutement. Et cela ne serait pas si simple…

L’été dernier, André Villas-Boas avait choisi de rejoindre l’OM notamment grâce à la présence d’Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif. Très proches, les deux hommes ne travaillent toutefois plus ensemble depuis le 14 mai dernier et le départ de l’Espagnol. Alors que l’entraîneur portugais a finalement accepté de rester sur la Canebière, il a vu Pablo Longoria débarquer dernièrement. Nommé « Head of Football » par Jacques-Henri Eyraud, l’Espagnol s’est donc vu confier les clés du club, notamment en ce qui concerne le recrutement. Et alors que devant les médias, Longoria avait assuré vouloir travailler main dans la main avec Villas-Boas, les premières divergences seraient en train d’apparaitre.

Le dossier de l’attaquant fait débat !