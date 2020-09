Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un grand danger pour cette piste offensive de Villas-Boas ?

Publié le 7 septembre 2020 à 20h15 par T.M.

Alors que l’OM penserait à Andi Zeqiri, du côté du Lausanne-Sport, on n’aurait pas l’intention de lâcher si facilement la pépite suisse.

Qui viendra renforcer le secteur offensif de l’OM ? Telle sera la question jusqu'à la fin du mercato estival. Alors qu’André Villas-Boas attend avec impatience ce nouvel attaquant, Pablo Longoria travaille donc en coulisses pour dénicher l’heureux élu. Alors que différentes pistes seraient étudiées, l’une d’elles mènerait du côté de la Suisse avec Andi Zeqiri, attaquant de 21 ans qui évolue au Lausanne-Sport. « Pour ce qui concerne ces éventuels contacts avec l’Olympique de Marseille, véhiculés sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu’ils soient aussi concrets que cela », a toutefois fait savoir un proche du club suisse pour Le Matin .

Ça discute pour une prolongation !