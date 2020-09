Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se complique pour un indésirable de Zidane !

Publié le 8 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid, Sergio Reguilon peine à retrouver un club. Proposé à Manchester United, les Red Devils auraient activé une autre piste.

Malgré une saison plus que convaincante au FC Séville, où il a notamment remporté l’UEFA Europa League, Sergio Reguilon n’est pas parvenu à persuader Zinedine Zidane de le conserver au Real Madrid. Depuis, les pistes s’enchaînent pour le latéral gauche espagnol, sans pour autant se concrétiser. La faute notamment au prix réclamé par le Real Madrid pour se séparer de l’international espagnol : 30 millions d’euros. Un prix qui a refroidi les ardeurs du PSG et de Naples, tandis que le FC Séville a vu sa demande de prolongation de prêt rejetée pour le moment, les dirigeants madrilènes favorisant un départ définitif de leur joueur. Souhaitant découvrir la Premier League, Sergio Reguilon a ainsi récemment été proposé à Manchester United, mais les Red Devils seraient proche d’un accord pour une ancienne piste du PSG.

Alex Telles plutôt que Sergio Reguilon ?