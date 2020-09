Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi au Real Madrid ? La réponse de Kroos

Publié le 9 septembre 2020 à 1h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi pourra quitter le FC Barcelone librement dans un an. Selon Toni Kroos, le Real Madrid ne devrait pas être la prochaine destination de la star argentine.

Malgré sa volonté de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi a dû renoncer et accepter l'idée qu'un départ était impossible dans l'immédiat. En fin de contrat à la fin de la saison 2020-2021, La Pulga pourrait obtenir gain de cause dans un an si elle ne prolonge pas avec le Barça. Une situation qui pourrait donner des idées au Real Madrid. Toutefois, à en croire Toni Kroos, la direction de la Maison-Blanche ne devrait jamais rien tenter avec Lionel Messi.

«Je ne pense pas que Messi est ouvert à l'idée de venir au Real Madrid»