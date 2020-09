Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi mis en garde après son faux départ ?

Publié le 8 septembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que l’entrainement a repris du côté du FC Barcelone, Ronald Koeman prépare toujours son effectif. Et l'entraîneur néerlandais se serait entretenu avec Lionel Messi pour le mettre en garde...

C'est le début d'une nouvelle ère au FC Barcelone ! Après un exercice 2019-2020 cataclysmique, les dirigeants du club ont fait appel à Ronald Koeman pour remettre de l’ordre dans la maison Blaugrana. Une mission qui s’est avérée complexifiée par le feuilleton Lionel Messi, qui s’est finalement achevé par un rétropédalage de la Pulga. Malgré tout, Messi n’a pas caché son agacement quant à la gestion du club, mais a assuré qu’il donnerait le maximum pour sa dernière année de contrat. Afin de s’en assurer, Ronald Koeman aurait rencontré le joueur lundi.

« Travailler avec des gens qui veulent être ici »