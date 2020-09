Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros point de discorde entre Koeman et Bartomeu !

Publié le 8 septembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Souhaitant recruter Georginio Wijnaldum, Ronald Koeman devrait se frotter à une grande partie du FC Barcelone privilégiant un transfert de Thiago Alcantara.

Le FC Barcelone est en quête d’un milieu de terrain. Selon divers médias, en plus du recrutement de Miralem Pjanic, un autre milieu de terrain est attendu au sein du club culé. Et le nom de Georginio Wijnaldum revient avec insistance. Le compatriote de Ronald Koeman, nouveau technicien du FC Barcelone, plairait beaucoup à l’entraîneur néerlandais qui lui aurait même demandé de ne pas signer de prolongation de contrat avec Liverpool afin de faciliter son transfert au Barça . Mais au niveau de la direction du FC Barcelone, on songerait à un autre profil.

Une grande partie du Barça en faveur de Thiago, pas Koeman

À l’instar de Georginio Wijnaldum avec Liverpool, il ne reste plus qu’une année de contrat à Thiago Alcantara au Bayern Munich. Le Barça , au même titre que Liverpool et le PSG, pourrait se laisser tenter par l’international espagnol qui partira si un club versait la somme de 30M€ au Bayern Munich. Journaliste pour la Onda Cero , Alfredo Martínez a livré le message suivant sur les ondes de la radio. « Il y a une partie importante du Barça qui préfère aller vers Thiago avant Wijnaldum ». La direction du FC Barcelone serait l’instigatrice de courant comme Sport BILD l’a révélé. Ronald Koeman réussira-t-il à se faire entendre avec Wijnaldum ?