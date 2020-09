Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a fait le bonheur de Javier Tebas !

Publié le 8 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Quelques jours après sa déclaration dans laquelle il assurait qu’il allait rester à contrecoeur au FC Barcelone, Lionel Messi a engendré le témoignage du patron de la Liga, Javier Tebas.

Ce n’est pas passé loin. De par l’envoi du burofax à sa direction, Lionel Messi avait fait part de sa volonté d’aller voir ailleurs et de se lancer un nouveau challenge en exerçant sa clause lui permettant de rompre son contrat de manière unilatérale. Finalement, une telle action était impossible et cela allait se régler devant les tribunaux entre le FC Barcelone et le clan Messi. Ce que l’Argentin n’a pas souhaité et a donc revu sa position en restant au FC Barcelone. Pour le grand bonheur de Javier Tebas.

« Nous voulons qu'il termine sa carrière en Liga »