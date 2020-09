Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann avec Mbappé au PSG ? Pierre Ménès est catégorique !

Publié le 8 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Pierre Ménès est revenu sur la situation d’Antoine Griezmann au FC Barcelone et le pousse à quitter le club catalan. Mais selon lui, rejoindre le PSG n'est pas la solution.

Recruté par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Antoine Griezmann a vécu une saison difficile. Placé sur un côté par Quique Setién, le Français a eu du mal à trouver sa place sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Selon la presse espagnole, Lionel Messi et certains cadres du vestiaire n’auraient pas facilité son intégration. Des difficultés qui se sont poursuivies en équipe de France. Face à la Suède, Antoine Griezmann n’a pas été à son avantage et a une nouvelle fois raté un penalty en toute fin de match. Malgré son année difficile sous le maillot du FC Barcelone, le Français devrait poursuivre sa carrière au sein du club blaugrana et voudrait s’imposer sous les ordres de Ronald Koeman. Cité comme possible destination en cas de départ, le PSG devra faire une croix sur Antoine Griezmann.

« Griezmann-Mbappé, ça ne marche pas »