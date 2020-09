Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès cible les priorités de Leonardo !

Publié le 9 septembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Toujours dans le besoin de se renforcer, le Paris Saint-Germain n’a pas encore enregistré de recrue de renom. À l’occasion de Pierrot FC, Pierre Ménès a porté son regard sur le mercato parisien.

Au rayon des arrivées, peu de chose à se mettre sous la dent du côté du Paris Saint-Germain. Hormis la signature de Sergio Rico jusqu’en 2024, le club de la capitale semble en difficulté sur les nombreux dossiers auxquels il s’est consacré. Memphis Depay semblerait plus proche du FC Barcelone, Kalidou Koulibaly de Manchester City… et les négociations pour Eduardo Camavinga reportées à l’été 2021. Après des départs importants à des postes clés, la nécessité de recruter est réelle, notamment pour remplacer Thiago Silva et Edinson Cavani.

« Il va falloir quand-même palier »