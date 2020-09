Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos prêt à suivre l'exemple de... Mandanda et Payet ?

Publié le 8 septembre 2020 à 10h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Sergio Ramos n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Mieux encore, il devrait prolonger son contrat en acceptant de revoir son salaire à la baisse.

Du haut de ses 34 ans, Sergio Ramos est toujours un cadre, mais surtout, un emblème du Real Madrid. Par conséquent, alors que son contrat prend fin en juin 2021, sa prolongation est un sujet important du côté de la Casa Blanca . « C'est un sujet que nous n'avons pas abordé. Cela ne me met pas mal à l'aise, ni le club. J'ai toujours dit que le sujet de l'avenir ne me concernait pas », confiait d'ailleurs récemment le capitaine merengue avant de se montrer serein pour son avenir : « Je suis à Madrid depuis de nombreuses années et je n'ai jamais envisagé de quitter l'équipe avec laquelle je veux être. Je ne pense pas qu'il y ait de problèmes. Je me concentre sur la saison . »

Ramos va baisser son salaire pour prolonger