Mercato - PSG : Pour cet ancien de Ligue 1, Leonardo fait face à deux obstacles !

Publié le 8 septembre 2020 à 21h15 par Th.B.

Songeant à Geoffrey Kondogbia, formé en Ligue 1 au RC Lens, le PSG devrait faire face à la réticence du FC Valence de le vendre, mais pas seulement…

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne : le PSG aimerait se renforcer au poste de milieu de terrain d’ici la clôture du mercato estival le 5 octobre prochain. Cependant, la tâche s’annonce ardue pour Leonardo et l’ensemble de la direction sportive parisienne en raison de la réalité économique d’aujourd’hui. Sur le plateau du Canal Football Club dimanche, le directeur sportif du PSG a clairement fait comprendre que le club parisien devrait vendre en amont avant d’investir sur le marché. Pour ce qui est de la question du renfort au milieu de terrain, Leonardo aurait sa petite idée en la personne de Geoffrey Kondogbia.

Valence pas vendeur, la concurrence anglaise pour Kondogbia