Mercato - PSG : Tuchel confirme le départ imminent d’Alphonse Areola !

Publié le 9 septembre 2020 à 18h15 par T.M.

Alors qu’Alphonse Areola serait en partance pour Fulham, dans le cadre d’un prêt, Thomas Tuchel a confirmé le départ imminent du gardien du PSG.

Avec l’Euro qui se disputera à l’été 2021, Alphonse Areola a besoin de jouer pour espérer figurer dans le groupe de Didier Deschamps et faire partie de l’aventure avec l’équipe de France. Cela ne sera toutefois pas possible avec le PSG puisque Thomas Tuchel peut compter sur la paire Keylor Navas-Sergio Rico. Revenu d’un prêt d’un an au Real Madrid, le champion du monde va donc prochainement faire ses valises et cela serait d’ailleurs en passe de se concrétiser. En effet, selon les dernières informations, Areola devrait évoluer cette saison en prêt à Fulham.

« Ce n’est pas un numéro 2 »