Mercato - PSG : Le gros coup Hector Bellerin prend forme !

Publié le 9 septembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

En quête d'un latéral droit, le Paris Saint-Germain avancerait sérieusement pour le recrutement d'Hector Bellerin. Le club de la capitale serait en pole position dans ce dossier et Arsenal serait à l'écoute des offres.

C'est le dossier prioritaire du PSG d'ici le 5 octobre. En effet, Leonardo cherchera à recruter un nouveau latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier qui s'est engagé avec le Borussia Dortmund alors que son contrat à Paris arrivait à son terme. En l'absence de l'international belge, Colin Dagba est le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. Certes, Thilo Kehrer est régulièrement utilisé dans le couloir droit de l'arrière garde parisienne, mais l'Allemand est un défenseur central de formation. Par conséquent, Leonardo multiplie les pistes dans ce secteur de jeu. Le directeur sportif du PSG s'est notamment renseigné sur Timothy Castagne, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, avant que ce dernier ne s'engage avec Leicester. Le nom d'Adam Marusic a également circulé, tout comme ceux de Léo Dubois ou encore Hamari Traoré, bien que ce dernier ait prolongé son contrat à Rennes. Mais la priorité se nommerait bien Hector Bellerin.

Le PSG idéalement placé pour Bellerin ?