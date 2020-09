Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le dossier Memphis Depay !

Publié le 9 septembre 2020 à 14h00 par A.C.

Memphis Depay semble avoir fait un pas important vers un départ de l’Olympique Lyonnais et une arrivée au FC Barcelone.

C’est le gros dossier du moment, du côté de l’Olympique Lyonnais. Star de l’effectif, Memphis Depay pourrait quitter le club, à moins d’un an du terme de son contrat. Ronald Koeman souhaiterait en effet l’attirer au FC Barcelone, comme l’explique Mundo Deportivo . Le Néerlandais a d’ailleurs ouvert la porte à un départ tout récemment, mais Juninho a assuré n’avoir encore reçu aucune offre de la part du Barça. « On n’a rien reçu officiellement. On n’a pas reçu de proposition jusqu’à maintenant. Avant la blessure de Memphis, Aulas a fait beaucoup d’effort pour le prolonger. Mais il n’avait pas la tête à ça. Il est enfin de contrat, il a 26 ans, il a le Barça derrière lui… Aujourd’hui, Memphis est en position de force » a confié le directeur sportif de l’OL, au micro de RMC Sport . « Si une proposition arrive, on va être obligé de réfléchir. Mais aujourd’hui, on est capable de le garder jusqu’à la fin de la saison et le voir partir libre à la fin de la saison. Pour nous, on veut le prolonger, le président est capable de faire l’effort. Mais de sa part, c’est difficile. Il n’a rien demandé. Avant qu’il parte en sélection, je lui ai demandé par rapport au Barça, il m’a dit qu’il n’avait pas eu de contact ».

Depay aurait trouvé un accord avec le Barça