Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay vers un bras de fer avec l'OL ?

Publié le 9 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Priorité de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay ne semble pas insensible à l'intérêt du Barça, mais Jean-Michel Aulas pourrait jeter un froid dans ce dossier.

« Si Memphis pouvait partir en août, il devrait rester avec nous pour (la saison, NDLR) 2020/2021 ! Contrairement à ce que j’ai lu, il n’y a pas eu d’échange avec le Barça, je ne pense pas que cela soit l’intérêt de l’OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP . » Jean-Michel Aulas a jeté un énorme froid sur l'avenir de Memphis Depay alors que Rudi Garcia avait laissé entendre qu'il ne retiendrait pas son capitaine. Une situation assez étrange alors que le FC Barcelone souhaite attirer le Néerlandais.

Aulas retient Depay... qui confirme qu'il intéresse des clubs