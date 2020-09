Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, un pari perdu d’avance ?

Publié le 8 septembre 2020 à 13h30 par A.C.

Le FC Barcelone aurait décidé de relancer la piste Lautaro Martinez, mais les choses ne se passent pas forcément mieux que la dernière fois.

C’est une véritable obsession. Voilà un an que Lautaro Martinez fait les gros titres des rubriques mercato de la presse catalane. Réclamé par Lionel Messi lui-même, l’attaquant est annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone. Pourtant, le club catalan n’a jamais semblé être en mesure de pouvoir s’offrir la pépite de l’Inter. Tout d’abord, le Barça n’a jamais souhaité lever la clause d’achat de 111M€, expirée le 7 juillet dernier. Puis, du côté de l’Inter ainsi que du joueur, il ne semble jamais vraiment eu l’intention de se séparer en cet été 2020. C’est pour cela que la piste a pris peu à peu du plomb dans l’aile, pour finalement être oubliée...

Koeman a une claire préférence pour Depay

L’arrivée de Ronald Koeman a encore plus éloigné Lautaro Martinez du FC Barcelone. Sport a en effet annoncé que le nouveau coach du Barça souhaiterait à tout prix engager la star de l’Olympique Lyonnais. Pour cela, il serait prêt à offrir pas moins de 40M€. Les deux hommes se connaissent très bien, puisque Memphis Depay était l’un des leaders de l’équipe des Pays-Bas dirigée par Koeman. Ce mardi, Gianluca Di Marzio a d’ailleurs assuré que Koeman commence à s’impatienter et voudrait voir Depay le rejoindre assez rapidement. D'après les informations du journaliste de Sky Sport Italia , il pousserait notamment Samuel Umtiti vers l’OL, qui pourrait également toucher une indemnité de transfert entre 20 et 25M€ pour Depay.

L’Inter ne bouge pas d’un poil pour Lautaro Martinez