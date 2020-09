Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point de Juninho pour Memphis Depay !

Publié le 8 septembre 2020 à 20h00 par T.M.

Ronald Koeman arrivé sur le banc du FC Barcelone, Memphis Depay serait aujourd’hui la priorité de son compatriote néerlandais. Un dossier sur lequel s’est prononcé Juninho, directeur sportif de l’OL.

Pour mener à bien sa révolution au FC Barcelone, Ronald Koeman souhaiterait s’appuyer sur des joueurs qu’il connait très bien, notamment des joueurs qu’il a eu sous ses ordres en sélection nationale. Alors que Donny Van de Beek est passé sous le nez du Barça en filant à Manchester United, le nouvel entraîneur du Barça aurait toutefois d’autres pistes avec Georginio Wijnaldum et surtout Memphis Depay. Aujourd’hui, l’attaquant de l’OL, qui n’a plus qu’un an de contrat, serait même la grande priorité de Koeman au poste d’attaquant afin de remplacer Luis Suarez, en instance de départ. Depay rejoindra-t-il donc le Camp Nou dans les prochains jours ?

« Il m’a dit qu’il n’avait pas eu de contact »