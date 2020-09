Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho met fin aux rumeurs !

Publié le 8 septembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Annoncé pendant un long moment sur le départ et un retour en Premier League, Philippe Coutinho va disputer l’intégralité de la saison au FC Barcelone comme son représentant l’a assuré.

Restera, ne restera pas ? Au cours des derniers mois, l’avenir de Philippe Coutinho a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Considéré comme étant un indésirable par sa direction, le joueur alors prêté au Bayern Munich devait être vendu afin de renflouer les caisses du club culé. Arsenal ou encore Chelsea étaient dans le coup comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Cependant, entre temps, de l’eau a coulé sous les ponts et ses performances en Ligue des champions et particulièrement face au FC Barcelone ont changé la donne. La nomination de Ronald Koeman a également eu un effet bénéfique dans ce dossier. Selon Mundo Deportivo , le nouvel entraîneur du Barça aurait contacté le Brésilien dans la foulée du sacre du Bayern Munich en C1 afin de lui faire savoir qu’il faisait partie intégrante de ses plans. Et l’agent de Philippe Coutinho a confirmé cette information, scellant au passage l’avenir de son client.

L’agent de Coutinho confirme qu’il restera au Barça cette saison !