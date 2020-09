Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Énormes tensions en interne à cause d'un dossier à 30M€ !

Publié le 8 septembre 2020 à 23h00 par A.M.

En quête de liquidités, l'ASSE pourrait voir d'un bon œil un départ de Wesley Fofana, mais ce n'est absolument pas le cas de Claude Puel. Ce dossier crée donc des tensions en coulisse.

Les problèmes financiers de l'AS Saint-Etienne poussent les Verts à envisager plusieurs ventes. Problème, jusque-là seuls Franck Honorat et Vagner Dias ont été cédés respectivement à Brest et Metz. Mais le club du Forez ne compte pas s'arrêter là puisque Claude Puel a dressé une liste de joueurs indésirables sur laquelle figurent notamment Yann M'Vila, Ryad Boudebouz, Stéphane Ruffier ou encore Wahbi Khazri. Mais ces joueurs ne suscitent pas un grand intérêt sur le marché, leur salaire posant problème pour de nombreux clubs. Tout l'inverse de Wesley Fofana, très convoité et qui pourrait rapporter gros à l'ASSE. Mais le cas du jeune défenseur est source de tension en coulisses.

Puel ne va pas entendre parler d'un départ de Fofana