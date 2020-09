Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Vidal !

Vice-président de l’Inter Milan, Javier Zanetti s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée d'Arturo Vidal en provenance du FC Barcelone.

Le feuilleton Messi étant enfin terminé, le FC Barcelone peut désormais se concentrer sur le marché des transferts. Après Ivan Rakitic au FC Séville et Arda Turan à Galatasaray, le club culé serait proche d’enregistrer les départs de deux autres indésirables de Ronald Koeman avec Luis Suarez et Arturo Vidal, qui se dirigent respectivement vers la Juventus de Turin et l’Inter Milan. Le FC Barcelone aurait accepté de libérer l’international chilien de sa dernière année de contrat. Si le milieu de 33 ans semble proche de la capitale lombarde, Javier Zanetti a préféré rester prudent sur le sujet.

« Arturo est aujourd'hui un joueur de Barcelone »