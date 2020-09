Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas a tranché pour Denayer !

Publié le 9 septembre 2020 à 12h54 par La rédaction mis à jour le 9 septembre 2020 à 13h33

Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais auraient pris une décision forte concernant Jason Denayer.