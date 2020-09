Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme annonce d'Antoine Griezmann sur son avenir !

Publié le 9 septembre 2020 à 10h30 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ après une première saison très compliquée au FC Barcelone, Antoine Griezmann assure pourtant qu'il va bien poursuivre l'aventure en terre catalane.

La première saison d'Antoine Griezmann au FC Barcelone a été mouvementée. Recruté pour 120M€ il y a un an, le Français n'a jamais réussi à véritablement s'imposer dans le onze catalan et a semblé souvent perdu. Et pour cause, afin de ne pas empiéter sur l'espace de Lionel Messi, le Champion du monde a souvent été décalé dans le couloir gauche de l'attaque du Barça par Ernesto Valverde et bien que Quique Setién l'ait recentré, la fin de saison d'Antoine Griezmann n'a pas été plus brillante que le début. Et alors que l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid aurait pu être le grand gagnant d'un départ de Lionel Messi, le fait que le sextuple Ballon d'Or ait été contraint de revenir sur son choix pourrait relancer l'avenir d'Antoine Griezmann.

Griezmann ne quittera pas le Barça