Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande priorité de Ronald Koeman, c'est lui !

Publié le 9 septembre 2020 à 8h30 par Th.B.

Bien que Georginio Wijnaldum soit une piste chaude de Ronald Koeman, le joueur que le nouvel entraîneur du FC Barcelone souhaiterait à tout prix recruter se nomme Memphis Depay.

Interrogé sur son avenir, Memphis Depay a assuré savoir qu’il y avait « des intérêts », mais qu’il ne pouvait pas s’attarder sur la question puisqu’il devait discuter avec son représentant concernant son avenir. Piste de Ronald Koeman désireux d’insuffler un vent nouveau au FC Barcelone, l’attaquant de l’OL pourrait débarquer au Barça via un échange avec Samuel Umtiti. Et à choisir entre Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, Ronald Koeman n’aurait aucun doute.

Memphis Depay, l’élu de Koeman