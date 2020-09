Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tous les feux au vert pour la grande priorité de Koeman ?

Publié le 9 septembre 2020 à 12h00 par A.C.

Georginio Wijnaldum, milieu de Liverpool, semble se rapprocher inexorablement du FC Barcelone.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone en pleine crise, Ronald Koeman fait des choix forts. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a commencé par informé certains cadres qu’ils n’étaient plus les bienvenus au club. C’est le cas pour Ivan Rakitic, qui a déjà quitté le Barça pour retrouver le FC Séville. Il devrait bientôt être suivi par Luis Suarez, qui se rapproche de la Juventus ou encore d’Arturo Vidal, qui devrait rejoindre l’Inter.

Wijnaldum pour rejoindre Koeman au Barça