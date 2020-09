Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé un gros départ !

Publié le 9 septembre 2020 à 13h15 par A.M. mis à jour le 9 septembre 2020 à 13h17

Dans une impasse au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola serait proche de rejoindre Fulham sous la forme d'un prêt. Il ne manquerait plus que quelques détails à régler.

Parmi les dossiers chauds au PSG, la départ d'Alphonse Areola arrive en tête de liste. Il faut dire que le transfert définitif de Sergio Rico, qui assurera le rôle de doublure de Keylor Navas une saison supplémentaire, scelle définitivement l'avenir du portier formé au PSG qui revient d'un prêt d'une saison au Real Madrid. Ces derniers jours, Leonardo confirmait d'ailleurs qu'Alphonse Areola allait partir : « Il coûte cher. C'est un joueur de très haut-niveau qui a besoin de jouer. C'est aussi ce que l'on cherche, de manière très claire, avec lui, et on cherche une solution. Je pense qu'on va la trouver et ce sera bien pour tout le monde . » Et l'issue de ce dossier est imminente.

Le prêt d'Areola à Fulham quasiment bouclé