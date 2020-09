Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste intéressante révélée pour Areola !

Publié le 9 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors qu’il vient de revenir de son prêt au Real Madrid, Alphonse Areola ne devrait pas s‘éterniser au PSG. Barré dans la capitale française, le champion du monde pourrait rejoindre un grand club anglais.

Malgré quelques apparitions avec le Real Madrid, Alphonse Areola n’a pas réussi à envoyer Thibaut Courtois sur le banc des remplaçants. Le Français a donc été renvoyé au PSG mais, avec le récent achat de Sergio Rico, son avenir ne semble pas non plus se dessiner à Paris. Le PSG souhaiterait ainsi se séparer d’Areola que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert même si une vente aiderait Paris à obtenir les 60M€ qu’il doit récupérer avant le 5 octobre.

Un prêt à Arsenal ?