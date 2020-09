Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois grosses surprises réservées par Leonardo ?

Publié le 9 septembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG se retrouve contraint de vendre plusieurs éléments d’ici la fin du mercato estival, Leonardo pourrait finalement se tourner vers Ander Herrera, Abdou Diallo et Colin Dagba à cet effet.

« Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile », confiait Leonardo dimanche dernier dans le Canal Football Club, expliquant donc que le PSG allait vendre des joueurs dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Alphonse Areola, Julian Draxler et Idrissa Gueye ont déjà été ciblés à cet effet et semblent bien partis pour quitter le club, mais Leonardo pourrait également pousser d’autres joueurs du PSG vers la sortie.

Herrera, Dagba et Diallo out ?