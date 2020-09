Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance un dossier colossal !

Publié le 9 septembre 2020 à 8h15 par A.M.

Le départ de Thiago Silva laissant un énorme vide au sein de la charnière centrale du PSG, Leonardo s'apprêterait à relancer la piste menant à Kalidou Koulibaly.

Toujours très discret jusque-là sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain ne manque pourtant pas d'objectifs en terme de recrutement. Et pour cause, après avoir décidé de conserver Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Sergio Rico, avant l'éventuelle prolongation d'Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG va devoir recruter un latéral droit et au moins un milieu de terrain. Mais ce n'est pas tout. Le départ de Thiago Silva, qui s'est engagé libre avec Chelsea, pourrait également être compensé par l'arrivée d'un nouveau défenseur central malgré la présence au sein de l'effectif de Marquinhos, Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe. Et Leonardo pourrait bien tenter un très gros coup.

Leonardo de retour dans la course pour Koulibaly ?

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG aurait décidé d'entrer la course pour recruter Kalidou Koulibaly. Le patron de la défense du Napoli a plusieurs fois été annoncé dans le viseur parisien ces derniers mois, mais son prix a de quoi refroidir puisque le club italien réclamerait plus de 70M€ pour lâcher l'international sénégalais. Une somme qui semble hors d'atteinte cet été pour le PSG, d'autant plus que les médias transalpins assurent ces derniers jours que Kalidou Koulibaly se rapproche grandement de Manchester City. Mais visiblement, Leonardo n'aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.