Mercato - Barcelone : Le choix de Messi décisif pour Griezmann ?

Publié le 9 septembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Cultivant pourtant le désir d’aller voir ailleurs, Lionel Messi a donc décidé à contrecoeur de rester au FC Barcelone. Cependant, le choix du capitaine du Barça ne devrait pas influer sur l’avenir d’Antoine Griezmann.

Le FC Barcelone connaît des dernières semaines délicates. En effet, le club blaugrana a subi une humiliation face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2). Ce qui a engendré les départs de Quique Setién et d’Éric Abidal. Sur le terrain, le Barça aurait pu perdre Lionel Messi qui avait demandé à ses dirigeants, via l’envoi d’un burofax, de le laisser quitter le FC Barcelone. Finalement, afin de ne pas aller devant les tribunaux face à son club de coeur, Messi a pris la décision de rempiler pour une saison supplémentaire au Barça . De quoi sceller l’avenir d’Antoine Griezmann ? Certes, son ancien agent et conseiller Eric Olhats révélait récemment que du point de vue du champion du monde il était inconcevable de revivre une saison comme celle-ci. Néanmoins, Griezmann aurait les idées claires pour son avenir

Griezmann, le Barça ou rien