Mercato - PSG : Draxler ne fera aucun cadeau à Leonardo !

Publié le 9 septembre 2020 à 12h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Julian Draxler fait partie des joueurs poussés au départ par Leonardo. Mais malgré les conseils de Joachim Löw, l'international allemand ne compte pas quitter le PSG.

La situation de Julian Draxler interpelle. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international allemand ne prolongera pas son contrat et fait partie, avec Alphonse Areola notamment, des joueurs poussés au départ par Leonardo qui cherche à vendre le plus rapidement possible afin de pouvoir se renforcer. Ces derniers jours, Joachim Löw, le sélectionneur allemand, recommandait même à Julian Draxler de quitter le PSG cet été : « Il serait important pour Julian (Draxler) de faire un pas, il est à un âge (26 ans) où il doit jouer régulièrement. Cela l’aiderait probablement de manière décisive (...) Il est bon pour chaque joueur d’être actif semaine après semaine sur le long terme . » Le message est clair et comme révélé par le10sport.com, le Bayer Leverkusen fait partie des prétendants pour récupérer le joueur du PSG afin d'en faire le successeur de Kai Havertz.

Draxler n'a aucune intention de partir