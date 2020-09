Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler pourrait bien causer certains problèmes à Leonardo !

Publié le 8 septembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Le PSG doit vendre pour 60M€ avant la fin du mercato. Pour ce faire, le club parisien aimerait se séparer de Julian Draxler, mais le principal intéressé ne semble pas sur la même longueur d’onde.

Lors de son passage dans le Canal Football Club , le directeur sportif du PSG, Leonardo, a admis que Paris devait se séparer de plusieurs éléments pour trouver 60M€ : « On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile. » L’un des joueurs poussés vers la sortie est Julian Draxler, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Toutefois, se débarrasser de l'international allemand, qui est pourtant courtisé, pourrait bien être plus compliqué que prévu pour le PSG et Leonardo.

Draxler pas pressé de partir