Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne compte pas décevoir Doha avec Aouar !

Publié le 8 septembre 2020 à 21h45 par Th.B.

Piste instiguée par Doha comme le10sport.com vous l’avait révélé en janvier dernier, Houssem Aouar ne laisserait pas insensible Leonardo. Le directeur sportif du PSG aurait fait un nouveau pas dans ce dossier.

À l’instar de Luis Suarez ou d’Ismaël Bennacer, la piste Houssem Aouar provient des propriétaires du PSG. En effet, comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité début janvier, Doha aime le profil du Lyonnais et veut le voir signer au PSG. Néanmoins, la concurrence est présente dans ce dossier et a été évoqué par le directeur sportif de l’OL en personne ce mardi soir sur les ondes de RMC . Juninho a parlé d’Arsenal et de Manchester City en soulignant cependant le fait qu’aucune offre officielle n’avait été formulée pour Aouar. Qu’en est-il de la position du PSG ? Leonardo avancerait ses pions.

Le PSG tente sa chance avec Aouar, mais…

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le PSG se serait une nouvelle fois entretenu avec l’OL au sujet d’un transfert de Houssem Aouar. Le joueur ne serait pas contre une arrivée au PSG, appréciant le projet sportif mis en place à Paris. Néanmoins, sa priorité ne serait pas le champion de France, mais plutôt un challenge en Premier League où Manchester City et surtout Arsenal se feraient une joie de l’accueillir.