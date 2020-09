Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler ne se fait guère d’illusion…

Publié le 8 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Le PSG aimerait vendre Julian Draxler afin de ne pas le laisser partir libre l’été prochain. Et bien qu’il privilégierait le fait d’aller au bout de son contrat, l’Allemand est lucide pour son avenir.

Arrivé à l’hiver 2017, Julian Draxler a vu son importance au sein de l’effectif du PSG diminuer au fil du temps. En atteste son temps de jeu, Thomas Tuchel ne semble pas beaucoup compter sur lui. En ce qui concerne Leonardo, le directeur sportif du PSG prévoirait de le vendre afin de pouvoir continuer le remodelage de son effectif. Certes, Julian Draxler se verrait bien honorer son contrat jusqu’à son terme au PSG, à savoir jusqu’en juin 2021, mais l’international allemand sait que le PSG ne pouvait pas se contenter d’une telle situation.

« Le PSG ne me permettrait pas de me faire transférer gratuitement »