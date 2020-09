Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça serait imminent pour Alphonse Areola !

Publié le 9 septembre 2020 à 16h45 par T.M.

De retour au PSG après un an au Real Madrid, Alphonse Areola est sur le départ. Et pour l’international français, cela serait en passe de se concrétiser.

Avec la présence de Keylor Navas et de Sergio Rico, il n’y a plus de place pour Alphonse Areola au PSG. De retour d’un prêt au Real Madrid, l’international français ne va donc pas s’éterniser au sein du club de la capitale. Il y a quelques jours, Leonardo annonçait d’ailleurs chercher une solution pour le gardien forcé au club de la capitale. Les informations se sont d’ailleurs multipliées concernant l’avenir d’Areola, lui qui se verrait bien rejoindre l’Angleterre et plus particulièrement Londres, où il a récemment acheté un bien immobilier. Et cela tombe bien pour lui, il a notamment été question d’un prêt à Arsenal ou à Fulham. Et ce serait finalement les Cottagers qui devraient rafler la mise.

Direction Fulham !