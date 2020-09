Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La vente de Depay impossible à refuser ?

Publié le 9 septembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Le président de l’OL a livré sa position sur le dossier Depay. Décryptage.

Jean-Michel Aulas s’est exprimé ces dernières heures au sujet du dossier Memphis Depay, suite aux révélations selon lesquelles l’OL était désireux de vendre son attaquant hollandais, sachant qu’il n’avait plus qu’un an de contrat et qu’il ne prolongerait pas : « Si Memphis pouvait partir en août, il devrait rester avec nous pour (la saison, NDLR) 2020/2021 ! Contrairement à ce que j’ai lu, il n’y a pas eu d’échange avec le Barça, je ne pense pas que cela soit l’intérêt de l’OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP ».

L’OL veut éviter la pression à la baisse

Comment comprendre cette déclaration du président de l’Olympique Lyonnais ? A l’analyse, il s’agit surtout pour Jean-Michel Aulas de contrer les informations selon lesquelles le club était désireux de vendre, afin de ne pas mettre une pression à la baisse sur le tarif du transfert. Mais la réalité est bien sûr que dans un contexte où l’OL ne fait pas la C1, il ne peut se permettre le luxe de laisser un joueur du calibre de Depay aller au bout de son contrat pour partir à coût zéro en transfert. Pour le club gone, l’objectif est bien d’en avoir le prix le plus élevé possible.