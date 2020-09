Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone-Messi, ça ne va pas tenir !

Publié le 9 septembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Compte tenu de la situation financière, le FC Barcelone pourrait ne pas pouvoir assumer son choix de conserver Messi coûte que coûte… Analyse.

En fin de semaine dernière, Lionel Messi a finalement décidé de rester contre son gré à Barcelone, le président Bartomeu ayant refusé toute discussion en vue de son transfert, mettant en avant le fait que la star argentine avait encore un an de contrat. Pour autant, la situation apparaît loin d’être stabilisée, sachant que le Barça est dans une situation extrêmement fragile, notamment financièrement.

Le Barça ne peut même pas acheter Depay…

Dans ces conditions, alors que le clan Messi a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne comptait faire aucun effort financier sur sa dernière année de contrat, le club catalan pourrait ne pas être en mesure d’assumer. Le dossier Memphis Depay est à ce titre très révélateur. Alors que l’international hollandais, qui n’a plus qu’un an de contrat avec l’OL, ne coûte que 25 millions d’euros, et que son salaire reste très raisonnable pour un club comme le Barça, le club catalan n’est pas en mesure de le financer ! En Espagne, on affirme ainsi que pour pouvoir boucler l’opération, le FC Barcelone est obligé d’inclure Samuel Umtiti dans le deal. Au vu de l’ampleur du problème, un statu quo dans le dossier Messi, alors que l’Argentin sera libre l’été prochain, apparaît intenable pour le Barça…