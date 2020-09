Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas met la pression pour Depay !

Publié le 9 septembre 2020 à 15h00 par A.C.

Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais semblent avoir les idées claires concernant Memphis Depay, très apprécié du côté du FC Barcelone.

Sans Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais devrait évidemment perdre ses stars. Memphis Depay est notamment concerné. Il reste moins d’un an de contrat à l’attaquant de l’OL et récemment, il a clairement ouvert la porte à un départ. « Nous allons voir ce qu'il va se passer. Demain (ce mardi, ndlr), je vais parler avec le club (Lyon) » a expliqué Depay, au micro de NOS . « Je sais qu'il y a des intérêts mais je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas encore beaucoup parlé avec mon agent ». Ça tombe bien, Ronald Koeman pousse pour l’avoir au FC Barcelone, qui devrait bientôt voit Luis Suarez rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Aulas s'impatiente pour Depay