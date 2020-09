Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'ASSE a tenté de faire capoter un transfert de Villas-Boas !

Publié le 9 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille a bouclé l'arrivée libre de Yuto Nagatomo, l'ASSE, également en quête d'un latéral gauche, aurait tenté sa chance.

En matière de recrutement, l'ASSE et l'OM ont de nombreux points communs. Les deux clubs sont effectivement contraints de surveiller les finances et se sont jusque-là renforcés en enrôlant des joueurs libres ou par le biais de prêts. Mais surtout, Marseillais et Stéphanois cherchent à se renforcer à des postes similaires. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils se retrouvent en concurrence sur certains dossiers notamment sur le poste d'attaquant, pour lequel Claude Puel et André Villas-Boas n'ont toujours pas trouver la perle rare, mais également en ce qui concerne le latéral gauche priorité pour les deux clubs. Mais alors que le club du Forez attend encore de trouver le successeur de Miguel Trauco, les Phocéens quant à eux ont déniché la doublure de Jordan Amavi.

L'ASSE aussi voulait Nagatomo