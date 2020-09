Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay confirme la tendance !

Publié le 9 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Actuellement en instance de départ à l’OL, Memphis Depay serait l’une des grandes priorités du FC Barcelone. Et l’attaquant néerlandais a confirmé sa belle cote sur le marché des transferts…

« Il est enfin de contrat, il a 26 ans, il a le Barça derrière lui… Aujourd’hui, Memphis est en position de force. Si une proposition arrive, on va être obligé de réfléchir », a confié Juninho sur l’avenir de Memphis Depay, qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’OL et dont le départ semble donc se préciser. D’ailleurs, le FC Barcelone semble déterminé à attirer Depay, d’autant que Ronald Koeman connaît très bien le joueur pour l’avoir dirigé en sélection néerlandaise. Mais qu’en dit le principal intéressé ?

« Je sais qu’il y a des intérêts »