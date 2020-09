Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant proche d'être réglé ?

Publié le 9 septembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman sait déjà sur quels joueurs compter. Et Arturo Vidal n'en fait pas partie. Le milieu chilien, poussé vers la sortie, accepterait même d'abandonner sa dernière année de contrat.

Objectif de l'Inter depuis plus d'an, Arturo Vidal devrait effectuer son retour en Italie. Alors qu'il n'a pas sa place dans les plans de Ronald Koeman, le milieu de 33 a déjà trouvé son point de chute. Après avoir évolué sous les ordres d'Antonio Conte à la Juventus entre 2011 et 2014, l'international chilien devrait retrouver son coach à l'Inter cette fois-ci avec un contrat estimé à 6 millions d'euros par an.

Un départ sans indemnité ?