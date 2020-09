Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel fixe une grande priorité pour le mercato !

Publié le 9 septembre 2020 à 17h45 par La rédaction

A la veille du déplacement à Lens, Thomas Tuchel est revenu sur le mercato du PSG en conférence de presse, fixant notamment sa priorité.

A moins d’un mois de la fin du marché des transferts, le PSG n’a toujours pas renforcé les postes ciblés depuis la défaite en finale de Ligue des Champions. Suite aux départs de Thiago Silva, Thomas Meunier en encore Edinson Cavani, plusieurs membres semblent s’impatienter en interne, à l’image de Kylian Mbappe, qui « espère qu’il y aura de bonnes recrues » , comme il l’a déclaré dimanche dernier à Téléfoot . Plusieurs postes sont ainsi ciblés par Leonardo, un milieu de terrain et un latéral droit plus particulièrement. Thomas Tuchel quant à lui a particulièrement insisté sur un renfort en défense.

Tuchel veut un latéral droit !