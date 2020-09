Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse très claire pour Upamecano !

Publié le 9 septembre 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir renforcer le secteur défensif avec le départ de Thiago Silva, Dayot Upamecano intéresse fortement Leonardo. Mais Julian Nagelsmann, l’entraîneur de Leipzig, a fermé la porte pour l’international français.

Depuis le départ de Thiago Silva, qui est arrivé au terme de son contrat avec le PSG fin août avant de s’engager librement avec Chelsea, Leonardo s’est mis en quête d’un nouveau défenseur central de renom : Milan Skriniar (Inter Milan), Kalidou Koulibaly (Naples), David Alaba (Bayern Munich)… De nombreux profils XXL ont été annoncés dans le viseur du directeur sportif du PSG. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale a directement contacté l’entourage de Dayot Upamecano, le jeune défenseur du RB Leipzig, qui est en train de s’installer en équipe de France. Mais faut-il espérer sa venue cet été ?

Upamecano n’avait pas fermé la porte au PSG

Le 2 septembre dernier, dans un entretien pour la FFF alors qu’il découvrait pour la première fois Clairefontaine, Dayot Upamecano avait laissé la porte ouverte au PSG : « Je parle avec des clubs, c’est vrai, mais je ne suis pas pressé et on verra ce qu’il se passe à l’avenir Comme je le dis souvent, le PSG est l’une des meilleures équipes de France, c’est la meilleure équipe en France même. Pour l’instant je suis en Équipe de France, je me focalise là-dessus et pas sur les clubs qui me veulent ou pas. C’est un plus, ça me donne encore plus de force quand des clubs me sollicitent. Je vais continuer de travailler pour qu’on me sollicite encore », indiquait Upamecano. Mais son club se montre bien plus ferme quand il s’agit d’évoquer son avenir proche.

« Cette saison, il restera »