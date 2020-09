Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eduardo Camavinga doit-il être la priorité de Leonardo ?

Publié le 10 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

A la recherche d’un milieu de terrain pour le PSG, Leonardo étudie différentes pistes, dont celle menant à Eduardo Camavinga. Faut-il alors faire du joueur de Rennes une priorité ?

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain, Leonardo a plusieurs chantiers à résoudre au PSG. L’objectif est notamment de recruter un nouvel arrière droit, un défenseur central, ainsi qu’un milieu de terrain. Malgré les arrivées d’Idrissa Gueye et Ander Herrera l’été dernier, Leonardo souhaiterait apporter plus d’impact physique dans ce secteur de jeu. Pour cela, différentes pistes ont déjà été activées par le directeur sportif parisien à l’instar de Sergej Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini ou encore Ismaël Bennacer. Des dossiers toutefois compliqués ce qui oblige le PSG à regarder ailleurs et notamment du côté de Rennes avec un certain Eduardo Camavinga, le nouveau crack du football mondial.

De Rennes au PSG ?