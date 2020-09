Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Leonardo... Un bras de fer colossal se profile pour Camavinga !

Publié le 10 septembre 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

Le Real Madrid et le PSG seraient à la lutte pour le recrutement d'Eduardo Camavinga. Faute de moyens suffisants et face à l'immense détermination de Rennes de conserver sa pépite, Zinedine Zidane et Leonardo devraient attendre l'été 2021 avant de se livrer une énorme bataille. Alors que la Maison-Blanche serait en avance sur ce dossier, le directeur sportif du PSG conserverait de bonnes chances de rafler la mise pour Camavinga.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane, de Leonardo, mais également de Didier Deschamps. En effet lors du dernier rassemblement des Bleus, le sélectionneur de l'équipe de France a convoqué la pépite de 17 ans et lui a offert ses premières minutes avec le maillot tricolore face à la Croatie. Auteur d'une bonne première avec la France, Eduardo Camavinga a totalement séduit Thomas Tuchel. Et le coach du PSG l'a fait savoir. « Oui bien sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il a un grand futur. Mais je ne veux pas trop parler d'un joueur qui n'est pas le mien. Il joue dans un bon club qui va jouer la Ligue des champions. On n'est pas au Monopoly, ce n'est pas comme ça. Mais je ne vais pas dire non (sourire) » , a confié le technicien allemand en conférence de presse ce mercredi. Toutefois, le Real Madrid aurait aujourd'hui une longueur d'avance sur le PSG en ce qui concerne Eduardo Camavinga.

Rendez-vous en 2021 !

« Aujourd'hui, clairement le PSG est en retard. Le seul club qui était en mesure de le recruter cet été si vraiment ils avaient fait une grosse offre et un travail de conviction auprès du joueur et de son entourage, c'était le Real Madrid. Le Bayern Munich est en veille et donc pas autant présent. Les autres clubs européens pour l'instant, ils ont tous un temps de retard (...) Pour l'instant, il est encore ouvert pour son avenir, même s'il sait qu'il ira dans un top club. Dans son entourage, on privilégiait l'étranger, mais si le PSG réussit à jouer une finale de Ligue des Champions, à travailler au corps le dossier... Camavinga n'est pas obtus » , a expliqué Benjamin Idrac, journaliste de Ouest-France ce mercredi. Alors que le PSG et le Real Madrid seraient totalement sous le charme d'Eduardo Camavinga, Nicolas Holveck n'a pas du tout l'intention de le laisser filer cet été. « Je pense que les gens n’ont pas attendu le match de la France pour voir son talent. Il a montré hier qu’il avait le niveau international. Mais ce n’est pas une surprise pour les observateurs. Lui comme nous avons exprimé la même envie de faire la saison ensemble. On a une fantastique saison ensemble devant nous. Une préférence pour un départ en France ou à l’étranger ? Je ne pense pas à ça, c’est beaucoup trop. Je pense juste au bonheur de l’avoir dans notre effectif. Il sera temps de penser à ça plus tard » , a affirmé le président du Stade Rennais lors d'un entretien accordé à RMC ce mercredi.

Le Real devant le PSG, mais...