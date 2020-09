Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Rennes sur l’avenir de Camavinga !

Publié le 9 septembre 2020 à 19h15 par T.M.

Ayant encore une fois montré tout son talent avec l’équipe de France ce mardi, Eduardo Camavinga intéresse de nombreux clubs en Europe. Face à cette situation, Nicolas Holveck, président de Rennes, a mis les choses au point sur l’avenir de son protégé.

A 17 ans, Eduardo Camavinga confirme un peu plus à chacune de ses apparitions qu’il sera un futur grand joueur. Et ce mardi, c’est même avec l’équipe de France que le milieu de terrain a étalé toute sa classe. Pour sa première sélection, le joueur de Rennes a impressionné, de quoi confirmer les plus cadors européens qui désirent le recruter. En effet, Camavinga a déjà de grands clubs à ses pieds à l’instar du Real Madrid ou encore du PSG. Ce mercredi, en conférence de presse, Thomas Tuchel a d’ailleurs lâché : « On n'est pas au Monopoly, ce n'est pas comme ça. Mais je ne vais pas dire non ».

« Lui comme nous avons exprimé la même envie de faire la saison ensemble