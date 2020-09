Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les coulisses de la recrue surprise de Leonardo dévoilées !

Publié le 10 septembre 2020 à 18h30 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Thomas Meunier, engagé avec le Borussia Dortmund, Leonardo s'est agité en coulisses et aurait bouclé l'arrivée d'Alessandro Florenzi. Un renfort surprise dont on en saurait un peu plus.

Leonardo aurait déniché le successeur de Thomas Meunier. En fin de contrat depuis le 30 juin, l'international belge a décidé de s'engager avec le Borussia Dortmund. Pour prendre l'héritage de Thomas Meunier, Leonardo aurait décidé de miser sur Alessandro Florenzi. A en croire Gianluca Di Marzio, journaliste chez Sky Sport , le directeur sportif du PSG aurait bouclé l'arrivée du latéral droit de l'AS Rome. Alessandro Florenzi devrait s'engager officiellement avec le PSG dans les prochaines heures et rejoindre le club parisien sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et Leonardo n'aurait pas eu besoin de négocier longtemps pour finaliser ce dossier.

Florenzi totalement emballé par le projet du PSG ?

Selon les informations de Simone Rovera, journaliste de la chaine Téléfoot , Leonardo n'aurait eu besoin que de quelques jours de travail pour mener à bien le dossier Florenzi. En effet, le directeur sportif du PSG aurait débuté les négociations il y a seulement trois jours. Alessandro Florenzi aurait été immédiatement emballé par l'idée de rejoindre le club parisien. Pour cette raison, le défenseur de l'AS Rome aurait tout de suite donné son feu vert pour prendre la direction du Parc des Princes. Et ce, malgré les autres prétendants qui lui faisaient la cour.

Florenzi aurait recalé l'Atalanta et la Fiorentina pour le PSG