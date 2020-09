Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’arrivée imminente de Florenzi au PSG !

Publié le 10 septembre 2020 à 16h45 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit, Leonardo aurait donc trouvé son bonheur en la personne d’Alessandro Florenzi. Un dossier qui se serait réglé très rapidement.

Avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel n’a plus que Thilo Kehrer et Colin Dagba au poste d’arrière droit. Or, l’Allemand n’est pas un spécialiste du poste et le Français est jugé un peu trop tendre par Leonardo. C’est donc pour cela que le directeur sportif du PSG s’est mis en quête ces dernières semaines d’un nouvel arrière droit. Alors que le nom d’Hector Bellerin (Arsenal) revenait souvent, Leonardo aurait finalement réservé une surprise. En effet, ce jeudi, différents médias s’accordent pour dire que l’heureux élu se nommerait Alessandro Florenzi. A 29 ans, l’Italien devrait prochainement être prêté par l’AS Rome.

Tout s’est fait rapidement !

D’ici peu, le PSG pourrait donc annoncer l’arrivée d’Alessandro Florenzi. Un dossier qui en a surpris plus d’un ce jeudi tant le nom du joueur de l’AS Rome n’avait pas filtré dans les médias. Et pour cause… En effet, comme l’a révélé Simone Rovera, les négociations auraient été très brèves puisque Leonardo aurait débuté les premiers contacts il y a seulement 3 jours. De plus, face à l’intérêt du PSG, Florenzi n’aurait pas hésité longtemps, acceptant immédiatement de rejoindre l’effectif de Thomas Tuchel.